Девин Хейни: Я дрался как настоящий чемпион

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни прокомментировал первое поражение в карьере. Напомним, что Хейни уступил раздельным судейским решением соотечественнику Райану Гарсии.

"Аллах – идеальный планировщик, он не совершает ошибок… Я дрался как настоящий чемпион. Поднялся с канваса и продолжил борьбу. Я на 100% в порядке и хотел бы сделать это снова, если мы оба уложимся в вес", — написал Хейни в соцсети X (ранее Twitter).

Девин Хейни в декабре 2023-го завоевал титул WBC во втором полулегком дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.