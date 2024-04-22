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Девин Хейни: Я дрался как настоящий чемпион
Боксер высказался о поражении в поединке с Райаном Гарсией
Фото: Інстаграм
Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни прокомментировал первое поражение в карьере. Напомним, что Хейни уступил раздельным судейским решением соотечественнику Райану Гарсии.
"Аллах – идеальный планировщик, он не совершает ошибок… Я дрался как настоящий чемпион. Поднялся с канваса и продолжил борьбу. Я на 100% в порядке и хотел бы сделать это снова, если мы оба уложимся в вес", — написал Хейни в соцсети X (ранее Twitter).
Девин Хейни в декабре 2023-го завоевал титул WBC во втором полулегком дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.
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