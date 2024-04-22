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Красюк назвал сумму, которую заплатит Фьюри в случаи срыва боя с Усиком

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Глава К2 Promotions высказался о предстоящем бое

Красюк назвал сумму, которую заплатит Фьюри в случаи срыва боя с Усиком

Фото: kamp-sport.com

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Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжёлом весе Александра Усика (Украина), назвал сумму, которую заплатит чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (Великобритания), если откажется от предстоящего боя.

"Тайсону придётся заплатить штраф в размере £ 10 млн, если он откажется от боя. Это было сделано, чтобы избежать пятого отказа. Давайте просто помолимся, чтобы он надел шлем во время спарринга, чтобы того, что случилось в прошлый раз, больше не повторилось. Рассечение было реальным, но что касается видео… я ему не доверяю. Я думаю, Тайсон не носил головной убор и в итоге получил рассечение. Но это лишь моё мнение. У меня нет доказательств. Это мои догадки", — приводит слова Красюка BoxingScene.

Напомним, что бой между Усиком и Фьюри должен состояться 18 мая в Эр-Рияде.

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Источник:
boxingscene
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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