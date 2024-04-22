  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тедди Атлас: Гарсия дрался только в определённых раундах и это пошло ему на пользу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тедди Атлас: Гарсия дрался только в определённых раундах и это пошло ему на пользу

Бокс

Тренер высказался о поединке с Девином Хэйни

Тедди Атлас: Гарсия дрался только в определённых раундах и это пошло ему на пользу

Фото: isport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между соотечественниками Девином Хейни и Райаном Гарсией, состоявшегося 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун.

"Примечательно, что Гарсия дрался только в определённых раундах. И это пошло ему на пользу. Это заставило Хейни почувствовать ложную уверенность и застало его врасплох. Подход Хейни не был таким, как обычно. Он дрался без джеба, в попытке нанести нокаутирующий удар. Это не его стиль", – написал Атлас в социальных сетях.

Ранее Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни.

По теме
yellow-arrow
Карл Фроч: Хотел бы увидеть бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии
yellow-arrow
Красюк назвал сумму, которую заплатит Фьюри в случаи срыва боя с Усиком
yellow-arrow
Девин Хейни: Я дрался как настоящий чемпион
Тедди Атлас Девин Хэйни
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости