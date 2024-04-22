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Тедди Атлас: Гарсия дрался только в определённых раундах и это пошло ему на пользу
Тренер высказался о поединке с Девином Хэйни
Фото: isport.ua
Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между соотечественниками Девином Хейни и Райаном Гарсией, состоявшегося 21 апреля в Нью-Йорке (США).
Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун.
"Примечательно, что Гарсия дрался только в определённых раундах. И это пошло ему на пользу. Это заставило Хейни почувствовать ложную уверенность и застало его врасплох. Подход Хейни не был таким, как обычно. Он дрался без джеба, в попытке нанести нокаутирующий удар. Это не его стиль", – написал Атлас в социальных сетях.
Ранее Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни.
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