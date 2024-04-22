Карл Фроч: Хотел бы увидеть бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Экс-чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о перспективах американца Райана Гарсии после победы над соотечественником Девином Хейни.

Напомним, поединок состоялся 21 апреля в Нью-Йорке (США) и завершился победой Гарсии раздельным решением.

"Независимо от того, что Райан Гарсия сделает дальше, я бы хотел увидеть поединок с Джервонтой Дэвисом в промежуточном весе. Неважно, что Райан Гарсия сделает дальше, это была фантастическая победа.

Не думаю, что Райан был в лучшей форме, но он справился. Все считали Хейни неприкасаемым, слишком быстрым и хорошо подстраивающимся", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.