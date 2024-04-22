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Карл Фроч: Хотел бы увидеть бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии
Британец восхищается победой Гарсии
https://karate.ru
Экс-чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о перспективах американца Райана Гарсии после победы над соотечественником Девином Хейни.
Напомним, поединок состоялся 21 апреля в Нью-Йорке (США) и завершился победой Гарсии раздельным решением.
"Независимо от того, что Райан Гарсия сделает дальше, я бы хотел увидеть поединок с Джервонтой Дэвисом в промежуточном весе. Неважно, что Райан Гарсия сделает дальше, это была фантастическая победа.
Не думаю, что Райан был в лучшей форме, но он справился. Все считали Хейни неприкасаемым, слишком быстрым и хорошо подстраивающимся", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.
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