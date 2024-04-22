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Камбосос: Райан Гарсия обманул и шокировал мир
Боксер победил раздельным решением суддей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос, встречавшийся в ринге с американцем Девином Хейни, прокомментировал его поражение от соотечественника Райана Гарсии.
Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 114-110, 115-109), трижды отправив Хейни в нокдаун.
"Посмотрел только четыре раунда. Я только что провёл 12-раундовый спарринг, у меня строгое расписание.
Поздравляю Райана. Он обманул и шокировал мир. Большое уважение моему приятелю Девину, держи голову выше. Он вернётся, это единоборства, стили делают бои, так что к чёрту непобеждённый рекорд", — написал Камбосос в соцсети X (ранее Twitter).
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