Камбосос:  Райан Гарсия обманул и шокировал мир

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос, встречавшийся в ринге с американцем Девином Хейни, прокомментировал его поражение от соотечественника Райана Гарсии.

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 114-110, 115-109), трижды отправив Хейни в нокдаун.

"Посмотрел только четыре раунда. Я только что провёл 12-раундовый спарринг, у меня строгое расписание.

Поздравляю Райана. Он обманул и шокировал мир. Большое уважение моему приятелю Девину, держи голову выше. Он вернётся, это единоборства, стили делают бои, так что к чёрту непобеждённый рекорд", — написал Камбосос в соцсети X (ранее Twitter).