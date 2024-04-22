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Тренер Гарсии: Для Хейни было бы лучше, если бы его нокаутировали
Девин трижды был отправлен в нокдаун
Деррик Джеймс, тренер американского полусредневеса Райана Гарсии, прокомментировал победу подопечного над соотечественником Девином Хейни.
Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун и нанеся ему первое поражение в карьере.
"Хорошее выступление от Райана. Я рад за него. Он сильно избил Девина. Вы видели его лицо? Безумие. Я не мог поверить.
Думаю, для Хейни было бы лучше, если бы его нокаутировали, ему будет тяжело оправиться от такого избиения. Он хороший боец, и он вернётся. Он молод и способен себя замотивировать. Ему 25 лет.
План на бой всегда заключается в том, чтобы отнять у соперника всё. Как только Райан начал попадать джебом и пошёл на него, он отступил и открылся", — сказал Джеймс на пресс-конференции.
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