Райан Гарсия сделал прогноз на возможный бой Хейни и Дэвиса

Популярный американский полусредневес Райан Гарсия высказал мнение, что Девин Хейни победит Джервонту Дэвиса, в случае если их бой состоится.

"Хейни победит Дэвиса. Джервонта попытался бы причинить ему урон, но ему бы не удалось добраться до Хейни. Определённо Хейни победит", — приводит слова Гарсии у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в PBD Podcast.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Гарсия провёл 26 боёв, в которых добыл 25 побед и потерпел одно поражение.