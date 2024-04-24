Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райан Гарсия сделал прогноз на возможный бой Хейни и Дэвиса
Пока стороны не договорились о проведении боя
Популярный американский полусредневес Райан Гарсия высказал мнение, что Девин Хейни победит Джервонту Дэвиса, в случае если их бой состоится.
"Хейни победит Дэвиса. Джервонта попытался бы причинить ему урон, но ему бы не удалось добраться до Хейни. Определённо Хейни победит", — приводит слова Гарсии у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в PBD Podcast.
В общей сложности за время профессиональной карьеры Гарсия провёл 26 боёв, в которых добыл 25 побед и потерпел одно поражение.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
- Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
- На Олимпиаде Украина сыграет с третьей командой отбора в Азии. Сейчас есть восемь кандидатов
- Президент WBC объявил, что Хэйни остается чемпионом мира
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн