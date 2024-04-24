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Райан Гарсия сделал прогноз на возможный бой Хейни и Дэвиса

Бокс

Пока стороны не договорились о проведении боя

Райан Гарсия сделал прогноз на возможный бой Хейни и Дэвиса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный американский полусредневес Райан Гарсия высказал мнение, что Девин Хейни победит Джервонту Дэвиса, в случае если их бой состоится.

"Хейни победит Дэвиса. Джервонта попытался бы причинить ему урон, но ему бы не удалось добраться до Хейни. Определённо Хейни победит", — приводит слова Гарсии у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в PBD Podcast.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Гарсия провёл 26 боёв, в которых добыл 25 побед и потерпел одно поражение.

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