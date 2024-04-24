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Теренс Кроуфорд сразится за титул в четвёртой весовой категории
Поединок состоится в августе
Лидер рейтинга pound-for-pound, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) проведёт поединок с обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбеком Исраилом Мадримовым (10-0-1, 7 KO), который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).
Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
30 июля 2023 года он досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
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