Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри

На 18-е мая запланирован бой между двумя чемпионами супертяжелого веса украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Это будет поединок за звание абсолютного чемпиона в хевивейте. Бой состоится в Саудовской Аравии.

Как стало известно, бой в Украине покажет ОТТ-платформа MEGOGO.

"MEGOGO стал эксклюзивным транслятором долгожданных боев под эгидой К2 Promotions на территории Украины: бой Усик - Фьюри и Беринчик - Наваррете. Оба боя пройдут 18-го мая.

Марафон бокса начнется ночью с боя за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

MEGOGO покажет большую студию и весь файткард вечера за исключением боя россиянина. Медиасервис принципиально не транслирует бои с участием представителей страны-террориста.

Далее зрителей будет ждать противостояние Чемпиона WBO International Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) и мексиканца Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО). На кону будет стоять вакантный пояс Чемпиона мира WBO в легком весе. Последний бой Беринчик провел против шведа Энтони Йигита в андеркарде боя Усик - Дюбуа. Тогда Беринчик победил решением судей, защитив свой титул WBO International", - говорится в пресс-релизе компании.