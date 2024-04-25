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Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри
Вечер большого бокса
фото з відкритих джерел
На 18-е мая запланирован бой между двумя чемпионами супертяжелого веса украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Это будет поединок за звание абсолютного чемпиона в хевивейте. Бой состоится в Саудовской Аравии.
Как стало известно, бой в Украине покажет ОТТ-платформа MEGOGO.
"MEGOGO стал эксклюзивным транслятором долгожданных боев под эгидой К2 Promotions на территории Украины: бой Усик - Фьюри и Беринчик - Наваррете. Оба боя пройдут 18-го мая.
Марафон бокса начнется ночью с боя за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
MEGOGO покажет большую студию и весь файткард вечера за исключением боя россиянина. Медиасервис принципиально не транслирует бои с участием представителей страны-террориста.
Далее зрителей будет ждать противостояние Чемпиона WBO International Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) и мексиканца Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО). На кону будет стоять вакантный пояс Чемпиона мира WBO в легком весе. Последний бой Беринчик провел против шведа Энтони Йигита в андеркарде боя Усик - Дюбуа. Тогда Беринчик победил решением судей, защитив свой титул WBO International", - говорится в пресс-релизе компании.
Оба ивента будут доступны эксклюзивно на MEGOGO по подпискам "Легка", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале MEGOGO Гонг и также на отдельном поп-ап-канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.
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