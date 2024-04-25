  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри

Бокс

Вечер большого бокса

Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри

фото з відкритих джерел

Новина українською

На 18-е мая запланирован бой между двумя чемпионами супертяжелого веса украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Это будет поединок за звание абсолютного чемпиона в хевивейте. Бой состоится в Саудовской Аравии.

Как стало известно, бой в Украине покажет ОТТ-платформа MEGOGO.

"MEGOGO стал эксклюзивным транслятором долгожданных боев под эгидой К2 Promotions на территории Украины: бой Усик - Фьюри и Беринчик - Наваррете. Оба боя пройдут 18-го мая.

Марафон бокса начнется ночью с боя за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

MEGOGO покажет большую студию и весь файткард вечера за исключением боя россиянина. Медиасервис принципиально не транслирует бои с участием представителей страны-террориста.

Далее зрителей будет ждать противостояние Чемпиона WBO International Дениса Беринчика (18-0, 9 КО) и мексиканца Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО). На кону будет стоять вакантный пояс Чемпиона мира WBO в легком весе. Последний бой Беринчик провел против шведа Энтони Йигита в андеркарде боя Усик - Дюбуа. Тогда Беринчик победил решением судей, защитив свой титул WBO International", - говорится в пресс-релизе компании.

Оба ивента будут доступны эксклюзивно на MEGOGO по подпискам "Легка", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале MEGOGO Гонг и также на отдельном поп-ап-канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

По теме
yellow-arrow
Теренс Кроуфорд сразится за титул в четвёртой весовой категории
yellow-arrow
Райан Гарсия сделал прогноз на возможный бой Хейни и Дэвиса
yellow-arrow
Тренер Гарсии: Для Хейни было бы лучше, если бы его нокаутировали
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости