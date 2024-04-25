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Райан Гарсия ведет переговоры о бое с Шоном О'Мэлли

Бокс

Боксеры могут выйти в ринг в августе

Райан Гарсия ведет переговоры о бое с Шоном О'Мэлли

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный американский полусредневес Райан Гарсия рассказал о том, что он начал переговоры с чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли по поводу боксёрского поединка.

"У нас начались переговоры с Шоном О'Мэлли по поводу боксёрского поединка. И есть ещё одна возможность для меня провести бой в августе. Саудовцы собираются провести мероприятие в Лос-Анджелесе в августе, я мог бы сразиться там с Айзеком Крузом", — приводит слова Гарсии Майкл Бенсон.

В последнем поединке, состоявшемся в марте этого года, О’Мэлли встречался с эквадорцем Марлоном Верой. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей.

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Райан Гарсия
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