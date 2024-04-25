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Энди Руис вернетсся в ринг 4 августа

Бокс

Поединок состоится в США

Энди Руис вернетсся в ринг 4 августа

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 23 KO) вернётся на ринг после двух лет отсутствия.

4 августа в Лос-Анджелесе (США) Руис проведёт поединок с соотечественником Джарреллом Миллером (26-1-1, 22 KO).

Энди Руис в своём последнем бою в сентябре 2022 года одолел единогласным решением кубинца Луиса Ортиса.

Джаррелл Миллер 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) досрочно проиграл экс-чемпиону WBA Regular британцу Даниэлю Дюбуа и потерпел единственное поражение в карьере.

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Энди Руис
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