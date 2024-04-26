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Бывший тренер Эррола Спенса обвиняет боксера в мошенничестве

Бокс

Боксер, якобы, нарушил условия контракта

Бывший тренер Эррола Спенса обвиняет боксера в мошенничестве

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный тренер Деррик Джеймс подал иск против бывшего чемпиона в полусреднем весе Эррола Спенса Младшего. Наставник обвинил боксера в мошенничестве и нарушении контракта, а также требование возместить ущерб в размере 5 миллионов долларов. Судебный процесс начался после спора о невыплаченных доходах за недавний поединок Спенса против Теренса Кроуфорда, стоивший ему 25 миллионов долларов.

Джеймс утверждает, что Спенс не выплатил ему 10 % от гонорара, как было оговорено ранее.

Эррол Спенс младший, работающий сейчас с новым тренером после того, как его работа с Джеймсом завершилась после поединка с Кроуфордом.

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