Бывший тренер Эррола Спенса обвиняет боксера в мошенничестве

Известный тренер Деррик Джеймс подал иск против бывшего чемпиона в полусреднем весе Эррола Спенса Младшего. Наставник обвинил боксера в мошенничестве и нарушении контракта, а также требование возместить ущерб в размере 5 миллионов долларов. Судебный процесс начался после спора о невыплаченных доходах за недавний поединок Спенса против Теренса Кроуфорда, стоивший ему 25 миллионов долларов.

Джеймс утверждает, что Спенс не выплатил ему 10 % от гонорара, как было оговорено ранее.

Эррол Спенс младший, работающий сейчас с новым тренером после того, как его работа с Джеймсом завершилась после поединка с Кроуфордом.