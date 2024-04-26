Беринчик поделился планом на бой с Наваррете

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (18-0, 9 КО) поделился мыслями об Эмануэле Наваррете (38-1-1, 31 КО), с которым проведет бой за вакантный титул WBO.

- Давайте попробуем разобрать "на бумаге" бой Беринчик vs Наваррете.

У соперника титулы в трёх дивизионах. У него крутые имена в послужном списке. Он будет боксировать в шоу своего промоутера. Он, пожалуй, сильнее в ударной мощи и в уоркрейте.

А в чём вы однозначно сильнее мексиканца? Что вы ему предложите?

- Во-первых, это солидная любительская школа, которой у него нет. Во-вторых, это защита. В-третьих, это разнообразие ударов.

Наваррете — он очень неудобный. Он не очень хорошо "дышит" в 12-раундовых боях. У него слабенькая защита. Он хоть и поднимается на ноги, но всё же часто падает. Это если говорить о его слабостях.

Если говорить о сильных сторонах, то нужно отметить, что это настоящий боец с пылающим сердцем. Он из тех, кто будет драться до конца.

- Денис, учитывая, сколько времени вы уделили физподготовке, рискну предположить, что ваша ставка на этот бой — косплеить Мухаммеда Али — "порхать как бабочка и жалить как пчела". Я прав?

- Как говорил Майк Тайсон, планировать и думать можно всё что угодно. Но оно всё работает до первого пропущенного удара. Мы же будем делать всё от нас зависящее: сражаться, защищаться, выбрасывать комбинации.

План на бой — боксировать так, как я умею боксировать.