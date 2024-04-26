Тайсон Фьюри: Представляю, как мы с Усиком выпиваем по 10 бокалов пива каждый

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о будущем бое с обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком.

"У меня нет никакой неприязни к бойцам, с которыми я сражался или буду сражаться в будущем.

Кажется, Усик порядочный парень. Он богобоязненный человек, у которого есть маленькие дети. Что еще можно сделать? Я могу представить, как мы выпиваем по 10 бокалов пива каждый, потому что он похож на такого персонажа.

Нам нужно на что-то потратить деньги, полученные в Саудовской Аравии", – сказал Фьюри.

Напомним, что бой пройдет 18 мая в Эр-Рияде.