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Тайсон Фьюри: Представляю, как мы с Усиком выпиваем по 10 бокалов пива каждый

Бокс

Британец высказался о предстоящем бое

Тайсон Фьюри: Представляю, как мы с Усиком выпиваем по 10 бокалов пива каждый

фото - boxingscene.com

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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о будущем бое с обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком.

"У меня нет никакой неприязни к бойцам, с которыми я сражался или буду сражаться в будущем.

Кажется, Усик порядочный парень. Он богобоязненный человек, у которого есть маленькие дети. Что еще можно сделать? Я могу представить, как мы выпиваем по 10 бокалов пива каждый, потому что он похож на такого персонажа.

Нам нужно на что-то потратить деньги, полученные в Саудовской Аравии", – сказал Фьюри.

Напомним, что бой пройдет 18 мая в Эр-Рияде.

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Источник:
yahoo.com
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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