Эдди Хирн: Возможно, следующим соперником Джошуа станет победитель боя Фьюри - Усик

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) Эдди Хирн высказался о возможном сопернике его подопечного.

"Факт в том, что у него было четыре поединка за 11 месяцев, а это большой объём тренировочной работы. Каждый тренировочный лагерь длится 10 недель, то есть он провёл 40 недель (тренировок) в течение 11 месяцев. Сам он, вероятно, хотел бы драться уже в июле, но я думаю, более вероятно возвращение в августе или сентябре".

"У нас была встреча с Турки Аль аш-Шейхом, и они хотят дождаться и увидеть, что произойдёт 18 мая. Я думаю, будет трудно организовать реванш между Усиком и Фьюри. Если Фьюри победит, спрос на его бой с Джошуа просто выйдет из-под контроля. Но нам известно, что сделка у них на два поединка".

"Возможно, следующим соперником станет победитель боя Хргович-Дюбуа или победитель боя Фьюри-Усик. На самом деле сейчас цель — биться за титул чемпиона мира. Это действительно то, что он хочет сделать", — сказал Хирн.

Напомним, в этом году Энтони выступил 8 марта и за два раунда управился с Фрэнсисом Нганну.