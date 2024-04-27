Джошуа дал окончательный прогноз на бой Усик-Фьюри

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) дал свой прогноз на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в королевском весе Усик-Фьюри. Его слова цитирует Talksport:

"Смотрите, я сражался с Александром Усиком, так что могу говорить только о том, что я пережил в поединке с ним. Феноменальный боец делает все так, как нужно. Я бы сказал, что он сделает действительно хорошую работу.

Я никогда не сражался с Тайсоном Фьюри, поэтому я не могу говорить о том, как он будет выступать или как он будет ему противостоять. Поэтому, говоря только о том, что я знаю, должен сказать, что Александр Усик победит" – сказал Джошуа.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.