Фьюри показал кадры из подготовки к Усику. Видео

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. 18 мая в Саудовской Аравии "Цыганский король" выйдет на бой против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Известный боксерский обозреватель Майк Бенсон на своей официальной странице в Твиттере опубликовал отрывок из подготовки британца.

"Осталось три недели до боя. Хотелось бы, чтобы он прошел сегодня ночью"

Tyson Fury in the gym today, three weeks out from the Oleksandr Usyk fight on May 18th…



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/04CWqoVuLp