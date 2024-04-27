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Фьюри показал кадры из подготовки к Усику. Видео
Британец в форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. 18 мая в Саудовской Аравии "Цыганский король" выйдет на бой против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Известный боксерский обозреватель Майк Бенсон на своей официальной странице в Твиттере опубликовал отрывок из подготовки британца.
"Осталось три недели до боя. Хотелось бы, чтобы он прошел сегодня ночью"
Tyson Fury in the gym today, three weeks out from the Oleksandr Usyk fight on May 18th…— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 27, 2024
[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/04CWqoVuLp
Напомним, что Фьюри
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