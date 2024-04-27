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Фьюри показал кадры из подготовки к Усику. Видео

Бокс

Британец в форме

Фьюри показал кадры из подготовки к Усику. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к своему следующему поединку. 18 мая в Саудовской Аравии "Цыганский король" выйдет на бой против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Известный боксерский обозреватель Майк Бенсон на своей официальной странице в Твиттере опубликовал отрывок из подготовки британца.

"Осталось три недели до боя. Хотелось бы, чтобы он прошел сегодня ночью"

Напомним, что Фьюри рассказал, что хочет выпить с Усиком пива.

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