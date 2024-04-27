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Джошуа работает над организацией поединка против Фьюри
Было бы интересно, но возможно без поясов
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) рассказал, что его команда работает над организацией поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). Слова боксера цитирует Talksport:
"Мы с ним (Аль аш-Шейх – прим) на одной волне, а он на одной волне с фанатами. Он старается сделать то, что хотят фанаты. Я знаю, что они хотят большого боя с Тайсоном Фьюри, и он над этим работает.
Но у Фюри есть свои обязательства перед Александром Усиком, поэтому я должен быть уверен, что остаюсь сосредоточенным и дисциплинированным, продолжаю побеждать соперников, чтобы я мог приблизиться к возможности подраться с Тайсоном Фьюри.
Я думаю, что если он выйдет и будет хорошо выглядеть, это снова зажжет пламя, которое в нем было. Ибо бокс – это все о восприятии. Вы можете выглядеть плохо в одном бою, а в следующем бою выйти и выглядеть хорошо, тогда все скажут: Да, он вернулся" – сказал Энтони.
Напомним, что ранее Джошуа
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