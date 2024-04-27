  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри

Бокс
Обновлено

Смелый малыш

Экс-чемпион мира бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, кого считает самым желанным для себя соперником – Александра Усика, Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа. Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Я бы хотел драться со всеми. Кто будет самым сложным? Не знаю. Пожалуй, Тайсон Фьюри, я так думаю.

Очень трудно сказать, потому что у всех есть план, с которым они выходят на ринг и делают свое дело. И если он не срабатывает, тебе нужно сменить план на бой" – сказал мексиканец.

Напомним, что ранее Джошуа дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Джошуа работает над организацией поединка против Фьюри
yellow-arrow
Фьюри показал кадры из подготовки к Усику. Видео
yellow-arrow
Джошуа дал окончательный прогноз на бой Усик-Фьюри
Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Энди Руис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости