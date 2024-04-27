Экс-чемпион мира бросил вызов Усику, Джошуа и Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, кого считает самым желанным для себя соперником – Александра Усика, Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа. Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Я бы хотел драться со всеми. Кто будет самым сложным? Не знаю. Пожалуй, Тайсон Фьюри, я так думаю.

Очень трудно сказать, потому что у всех есть план, с которым они выходят на ринг и делают свое дело. И если он не срабатывает, тебе нужно сменить план на бой" – сказал мексиканец.