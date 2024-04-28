Джошуа хочет снова драться с Усиком

Британский супертяж Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) заявил, что готов еще раз выйти на поединок против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSport:

"Я хотел бы сразиться с Усиком, но не думаю, что это выбор №1 в списке желаний фанатов. Я бы очень хотел еще раз подраться с Усиком и тоже не прочь еще раз встретиться с Руисом, но думаю, фанаты хотят, чтобы я подрался с Тайсоном Фьюри" – сказал британец.