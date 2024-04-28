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Стало известно, когда Богачук вернется на ринг
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Промоутер украинского боксера Сергея Богачука (24-1; 23 КО) Том Леффлер рассказал, когда его подопечный, временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе вернется на ринг. Слова специалиста цитирует журналист BoxingScene Франциско Селазар:
"Вчера разговаривал с Томом Леффлером. Он сказал, что Сергей Богачук вернется к рингу в июле, чтобы защищать свой титул. 30 марта Богачук победил Брайана Мендосу единогласным решением судей" – сказал журналист.
Напомним, что ранее Джошуа
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