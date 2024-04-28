Беринчик прокомментировал победу Гарсии над Хэйни

Украинский легковес Денис Беринчик (18-0; 9 КО) поделился своими мыслями по поводу победы Райана Гарсии (25-1; 20 КО) над экс-абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (31-1; 15 КО).

"Я тоже думал, что это будет поединок "в одну калитку". Но Райан все сделал разумно и заслуженно победил. Ну вот такой он, его величество, бокс" – сказал украинец.

Напомним, что свой следующий поединок Беринчик проведет 18 мая против Эммануэля Наваррете (38-1-1; 31 КО). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBО во втором полулегком весе.