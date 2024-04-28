Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руис дал советы Усику перед поединком против Фьюри
Бесценные слова (нет)
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2; 22 КО) дал советы украинцу Александру Усику (21-0; 14 КО) перед поединком против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).
"Я думаю, что если Усик будет выбрасывать комбинации, придерживаться плана на бой, не позволит Тайсону Фьюри боксировать с ним или делать что-нибудь такое, то он может победить. Но если Фьюри будет контролировать темп и бой, то это будет немного опасно для Усика.
Готов ли заменить одного из них, если кто-нибудь снимется с боя? Конечно же да. Звоните мне когда-либо" – сказал Руис.
Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Кочергин после провокации обозвал фанатов соперников. Те теперь требуют его выслать в Украину
- Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото
- "VAR нанес урон английскому футболу". Почеттино - об игре с Астон Виллой
- Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО