Руис дал советы Усику перед поединком против Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2; 22 КО) дал советы украинцу Александру Усику (21-0; 14 КО) перед поединком против британца Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО).

"Я думаю, что если Усик будет выбрасывать комбинации, придерживаться плана на бой, не позволит Тайсону Фьюри боксировать с ним или делать что-нибудь такое, то он может победить. Но если Фьюри будет контролировать темп и бой, то это будет немного опасно для Усика.

Готов ли заменить одного из них, если кто-нибудь снимется с боя? Конечно же да. Звоните мне когда-либо" – сказал Руис.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.