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Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою с Джейком Полом
Бой состоится 21 июля
Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о подготовке к поединку с Джейком Полом.
"Шесть недель я не курю и не занимаюсь сексом. Почему? Дисциплина. Знаете, дисциплина – делать то, что любите делать, делать, то, что ненавидите делать, но делать это так, будто вам это нравится", – приводит слова Тайсона Forbes.
Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой завершился ничьей раздельным решением судей.
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