Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о подготовке к поединку с Джейком Полом.

"Шесть недель я не курю и не занимаюсь сексом. Почему? Дисциплина. Знаете, дисциплина – делать то, что любите делать, делать, то, что ненавидите делать, но делать это так, будто вам это нравится", – приводит слова Тайсона Forbes.

Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой завершился ничьей раздельным решением судей.