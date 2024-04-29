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Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою с Джейком Полом

Бокс

Бой состоится 21 июля

Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою с Джейком Полом

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о подготовке к поединку с Джейком Полом.

"Шесть недель я не курю и не занимаюсь сексом. Почему? Дисциплина. Знаете, дисциплина – делать то, что любите делать, делать, то, что ненавидите делать, но делать это так, будто вам это нравится", – приводит слова Тайсона Forbes.

Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой завершился ничьей раздельным решением судей.

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Майк Тайсон
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Djarik
29.04.2024 в 17:30
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Djarik
29.04.2024 в 17:30
Клоунада!
Ответить
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