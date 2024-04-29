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Ломаченко: У нас осталась всего одна неделя для тренировок
Боксер высказался о бое с Камбососом
Boxingscene
Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) прилетел со своей командой в Австралию накануне поединка за вакантный титул IBF в лёгком дивизионе против Джорджа Камбососа-младшего (22-2, 10 КО).
Напомним, что бой состоится 12 мая.
Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи.
— Добро пожаловать! Что вы знаете об Австралии?
— Я знаю немного о рыбалке, потому что я рыбак и немного слежу за этим. Я знаю, что это очень-очень хорошее место для рыбалки (смеются).
— Какая у вас программа, пока вы будете здесь?
— Прямо сейчас я не знаю. У нас был очень-очень длинный перелёт. Сейчас мы хотим приехать в отель, поспать, немного отдохнуть, а завтра я узнаю о наших будущих планах.
— Что вы можете сказать нам о бое? Вы должно быть в невероятном предвкушении. Это, наверное, один из самых больших боёв в истории Австралии.
— Конечно, я в большом предвкушении. Мы хотим победить в этом бою. Я надеюсь, что мы будем хороши, и посмотрим, что случится.
— Будете ли вы здесь тренироваться, или вы будете заканчивать лагерь?
— У нас всего одна неделя для тренировок. Это будет последняя неделя нашего тренировочного лагеря. Так что с завтрашнего дня мы начнём.
— У вас есть сообщение для вашего оппонента?
— Нет-нет-нет. Я не хочу об этом говорить. Это соревнование. Я думаю, победит лучший.
— И последний вопрос. Отлично видеть, как украинское сообщество пришло в аэропорт встретить и поприветствовать вас?
— Конечно, я очень благодарен за поддержку, и увидимся на арене.
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