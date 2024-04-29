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Джошуа назвал дату своего следующего боя

Бокс

Он состоится на Уэмбли

Джошуа назвал дату своего следующего боя

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа рассказал, что следующий поединок пройдет в сентябре.

"Когда бы мне ни назвали дату, я буду готов на сто процентов. Бой состоится в Лондоне, на стадионе „Уэмбли“. Это то, то мне сказали. Обычно эти люди отвечают за свои слова, так что давайте отталкиваться от этого. Бой пройдет на „Уэмбли“ 20-го или 21 сентября.

1 июня в Саудовской Аравии пройдет турнир „5 на 5“. Там подерутся Филип Хргович против Даниэля Дюбуа и Чжан Чжилей против Деонтея Уайлдера. Его Величество Турки Аль аш-Шейх сказал, что хочет, чтобы я сразился с одним из них, кто будет выглядеть лучше всех. Так что я верю, что встречусь с одним из этих боксеров", — цитирует Джошуа talkSPORT.

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