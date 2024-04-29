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Энди Руис: Джошуа не дерётся с по-настоящему жесткими бойцами
По мнению американца, у Энтони слишком легкие соперники
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший раскритиковал британца Энтони Джошуа в последних боях.
"Джошуа не дерётся с по-настоящему жесткими бойцами. Он всех нокаутирует, так и должно быть. Его боялись.
Когда вы выходите на большой бой, то должны быть бесстрашны. Нельзя бояться, даже если твой соперник больше или атлетичней. Если ты веришь в себя, то это заведёт тебя намного дальше, чем просто желание гонорара. Вы должны верить в себя", — сказал Руис в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.
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