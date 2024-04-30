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В Саудовской Аравии анонсировали бой Деонтея Уайлдера

Бокс

Он запланирован на лето 2024 года

В Саудовской Аравии анонсировали бой Деонтея Уайлдера

Фото: fight.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Принц Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, рассказал о следующем поединке с участием американского боксёра Деонтея Уайлдера.

"Талантливый Джаред Андерсон теперь с нами — 3 августа на турнире Riyadh Season в Лос-Анджелесе против Бронзового бомбардировщика Деонтея Уайлдера, если он будет готов к этому времени после боя с Чжаном Ч 1 июня.

Я всегда считал, что бокс достигнет своего пика, когда в нём появятся молодые американские тяжеловесы, такие как Джаред Андерсон, и я также верю в его талант и многообещающее будущее.

Мой совет ему: "Сосредоточьтесь на своём будущем, тренировках и самоотдаче, и вы достигнете своих целей". Счастлив снова сотрудничать с Top Rank — сезонный кард Эр-Рияда 3 августа в Лос-Анджелесе войдёт в историю!" — написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.

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