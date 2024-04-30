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У Фрэнсиса Нганну умер полуторагодовалый сын
Боксер опубликовал пост в соцсети
Фото: Instagram
Полуторагодовалый сын бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну умер 29 апреля.
"В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого", — написал Фрэнсис у себя в социальных сетях.
Напомним, Фрэнсис Нганну провёл свой последний бой по правилам бокса 9 марта в Саудовской Аравии. Его оппонентом был британский экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Поединок завершился победой Эй Джея нокаутом во втором раунде.
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