У Фрэнсиса Нганну умер полуторагодовалый сын

Полуторагодовалый сын бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну умер 29 апреля.

"В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого", — написал Фрэнсис у себя в социальных сетях.

Напомним, Фрэнсис Нганну провёл свой последний бой по правилам бокса 9 марта в Саудовской Аравии. Его оппонентом был британский экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Поединок завершился победой Эй Джея нокаутом во втором раунде.