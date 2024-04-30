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Сауль Альварес: Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин

Бокс
Обновлено

Боксер высказался о двукратном чемпионе мира во втором среднем весе

Сауль Альварес: Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес дал комментарий по поводу двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американца Дэвида Бенавидеса.

"Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин", — приводит слова Альвареса FightHubTV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет, в сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

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