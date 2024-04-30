Сауль Альварес: Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес дал комментарий по поводу двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американца Дэвида Бенавидеса.

"Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин", — приводит слова Альвареса FightHubTV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет, в сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).