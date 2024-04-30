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Энтони Джошуа отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну

Бокс

Ему было 18 месяцев

Энтони Джошуа отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал смерть полуторагодовалого сына франко-камерунского бойца смешанных единоборств (ММА), бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

Ранее о гибели ребёнка сообщил сам Фрэнсис.

"Пусть воспоминания, которыми ты поделился, принесут тебе утешение", — написал Джошуа в социальных сетях.

Напомним, Джошуа и Нганну встречались друг с другом в их последнем поединке. Тогда победу одержал британец во втором раунде.

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