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Энтони Джошуа отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну
Ему было 18 месяцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал смерть полуторагодовалого сына франко-камерунского бойца смешанных единоборств (ММА), бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
Ранее о гибели ребёнка сообщил сам Фрэнсис.
"Пусть воспоминания, которыми ты поделился, принесут тебе утешение", — написал Джошуа в социальных сетях.
Напомним, Джошуа и Нганну встречались друг с другом в их последнем поединке. Тогда победу одержал британец во втором раунде.
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