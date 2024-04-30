  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джеймс Али Башир: Хэйни совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеймс Али Башир: Хэйни совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу

Бокс

Тренер высказался о поединке с Гарсией

Джеймс Али Башир: Хэйни совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу

Фото: Інстаграм

Новина українською

Американский тренер Джеймс Али Башир отреагировал на победу Райана Гарсии над Дэвином Хэйни.

"Хэйни был там со своим отцом. У нас много отцов, которые вмешиваются в бокс на высоком уровне и называют себя тренерами.

Я думаю, что Дэвин совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу, он никак не помог ему избежать левого хука", — сказал Башир.

Напомним, что Райан Гарсия победил Хэйни решением судей.

По теме
yellow-arrow
Энтони Джошуа отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну
yellow-arrow
Сауль Альварес: Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин
yellow-arrow
У Фрэнсиса Нганну умер полуторагодовалый сын
Джеймс Али Башир
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Seconds Out
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости