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Джеймс Али Башир: Хэйни совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу
Тренер высказался о поединке с Гарсией
Фото: Інстаграм
Американский тренер Джеймс Али Башир отреагировал на победу Райана Гарсии над Дэвином Хэйни.
"Хэйни был там со своим отцом. У нас много отцов, которые вмешиваются в бокс на высоком уровне и называют себя тренерами.
Я думаю, что Дэвин совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу, он никак не помог ему избежать левого хука", — сказал Башир.
Напомним, что Райан Гарсия победил Хэйни решением судей.
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Источник:Seconds Out
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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