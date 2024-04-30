Джеймс Али Башир: Хэйни совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу

Американский тренер Джеймс Али Башир отреагировал на победу Райана Гарсии над Дэвином Хэйни.

"Хэйни был там со своим отцом. У нас много отцов, которые вмешиваются в бокс на высоком уровне и называют себя тренерами.

Я думаю, что Дэвин совершил большую ошибку, когда назначил своего отца главным в своем углу, он никак не помог ему избежать левого хука", — сказал Башир.

Напомним, что Райан Гарсия победил Хэйни решением судей.