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Оскар де ла Хойя: Для Тайсона бой с Полом будет опасным

Бокс

Промоутер переживает за Майка из-за его возраста

Оскар де ла Хойя: Для Тайсона бой с Полом будет опасным

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший боксёр, ныне промоутер Оскар де ла Хойя высказался по поводу предстоящего поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

"Я люблю Майка и буду молиться за него. Джейк Пол уже серьёзный боец, и для Майка это будет опасный бой. Так что ему нужно быть осторожнее. Даже в случае поражения в возрасте 58 лет наследие Тайсона останется в целости и сохранности. Он закрепил это в прошлом и всегда будет легендой", — приводит слова де ла Хойи TMZ Sports.

Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

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Оскар Де Ла Хойя
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