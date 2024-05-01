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Филип Хргович: Дюбуа похож на большого ребёнка, которого забрали у родителей
Хорват высказался о предстоящем поединке
Фото: Getty Images
Первый номер рейтинга IBF в супертяжёлом весе хорват Филип Хргович высказался о предстоящем поединке с британцем Даниэлем Дюбуа.
Напомним, что бой состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Для меня он маленький ребёнок, и он не вырубит меня. Я дрался с более серьёзными нокаутёрами, и они ничего мне не сделали. Он не нокаутирует меня. Я уничтожу его. Он недостаточно зрелый для меня. Он похож на большого ребёнка, которого забрали у родителей и оставили посреди торгового центра", — приводит слова Хрговича промоушен Queensberry.
Напомним, что Даниэль Дюбуа в своём последнем бою досрочно остановил в 10-м раунде американца Джаррелла Миллера.
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