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Сауль Альварес: Я не был удивлён победе Райана Гарсии в бою с Девином Хейни
Мексиканец был уверен в победе американца
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу Райана Гарсии в бою с Девином Хейни.
Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун.
"Я не был удивлён. У Райана большой талант, я рад за него. Я посмотрел бой. Было немного волнительно, но я был рад за него", — сказал Альварес на пресс-конференции.
Райану Гарсии в апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.
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