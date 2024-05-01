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Сауль Альварес: Я не был удивлён победе Райана Гарсии в бою с Девином Хейни

Бокс

Мексиканец был уверен в победе американца

Сауль Альварес: Я не был удивлён победе Райана Гарсии в бою с Девином Хейни

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу Райана Гарсии в бою с Девином Хейни.

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун.

"Я не был удивлён. У Райана большой талант, я рад за него. Я посмотрел бой. Было немного волнительно, но я был рад за него", — сказал Альварес на пресс-конференции.

Райану Гарсии в апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

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