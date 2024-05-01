Александр Красюк: Секретное оружие Усика - это мышление, мужество и боксёрские навыки

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, высказался о предстоящем поединке украинца с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

"Я могу рассказать вам о секретном оружии Усика, и единственная проблема заключается в том, что это не секрет.

Его оружие это его мышление, мужество и боксёрские навыки. И главное, что отличает его от Тайсона Фьюри – это дисциплина. Вот что делает его великим, это его сильнейшее оружие", — приводит слова Красюка Sky Sports.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления.