Ломаченко высказался о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) не исключил, что завершит карьеру после боя с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO), который состоится 12 мая в Австралии.

"Я очень давно в этом виде спорта, очень. Тяжело предсказать, сколько ещё я буду драться. Это зависит от того, как будет чувствовать себя моё тело после ещё одной тяжёлой подготовки и ещё одного тяжёлого боя", — сказал Ломаченко в интервью Top Rank.

Напомним, 12 мая Ломаченко сразится за вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).