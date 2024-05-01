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Ломаченко высказался о завершении карьеры
Боксер не уверен, что проведет ещё несколько боев
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) не исключил, что завершит карьеру после боя с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO), который состоится 12 мая в Австралии.
"Я очень давно в этом виде спорта, очень. Тяжело предсказать, сколько ещё я буду драться. Это зависит от того, как будет чувствовать себя моё тело после ещё одной тяжёлой подготовки и ещё одного тяжёлого боя", — сказал Ломаченко в интервью Top Rank.
Напомним, 12 мая Ломаченко сразится за вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO).
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