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Сосновский назвал перспективного украинского боксера
Именно он может побороться за титулы
Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский назвал самого перспективного молодого боксера в Украине. По его мнению Айдер Абдураимов очень хорошо показывает себя.
"Мальчик очень талантливый, способный. Я думаю, что это будущее нашего бокса. Это как раз один из ребят 2004 года, а уже чемпион Украины. Поэтому сегодня была договоренность с его личным тренером, и я это поддержал. Все обратили внимание, что он чемпион, но не участвовал в первом турнире.
Для того, чтобы дать ему больше времени подготовиться, и чтобы он мог получить больше опыта, мы организовали пару турниров для него. Он съездил на матчевые встречи, чтобы он, собственно, окреп и уже больше мог участвовать во взрослом боксе".
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