Эгис Климас: Стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе - это мечта Усика

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) высказался о значимости звания абсолютного чемпиона мира для его подопечного.

– Это была его мечта с самого начала, когда он пришел в профессиональный бокс – стать абсолютным чемпионом. А потом он стал абсолютом в тяжелом весе и у него появилась мечта во второй раз стать абсолютом в супертяжелом весе. Это для него много значит.

– Если мы говорим о том, что это значит для Усика, то что это значит для Украины? Мы видим только то, что показывают СМИ, но не знаем, что там действительно происходит. Мы знаем, что Усик так серьезно относится к своей боксерской карьере, что ему пришлось отложить все, включая время со своей семьей. Итак, когда украинцы видят его чемпионом, что это значит для Украины?

- Сейчас для Украины это очень многое значит, и он точно национальный герой. Сегодня в Украине, если вы скажете Усик, все знают его имя. Это очень много значит, – сказал Климас.

Напомним, что поединок с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) состоится 18 мая в Саудовской Аравии.