Аспиналл: Фьюри победит Усика нокаутом в поздних раундах

Действующий обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Я много спарринговал с Тайсоном Фьюри, этот парень - гигант, и когда он начинает идти на вас вперёд, вам нужно иметь огромную силу, чтобы сдержать этот натиск, и для Усика поддерживать такой уровень на протяжении 12 раундов будет очень проблематично.

Я большой поклонник Усика, мне очень нравится, что он из себя представляет, но Тайсон Фьюри - мой кореш, я должен выбрать его. Если Тайсон заставит Усика отступать - я бы сказал, что он выиграет нокаутом в поздних раундах. 10-й, 11-й, 12-й раунд - где-то в этом районе", - приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.