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Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни

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Боксер отрицает все обвинения

Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сдал положительный тест на остарин. Американец сдавал анализы до и после поединка с Дейвином Хейни. Об этом пишет журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Тест Гарсии также показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.

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