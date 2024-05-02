Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райан Гарсия высказался о его положительном допинг-тесте
Боксер отрицает обвинения в свой адрес
Фото: globallookpress.com
Американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу информации о том, что он сдал положительный допинг-тест перед поединком с Девином Хейни.
"Все знают, что я не жульничаю. Почему они не рассказали об этом раньше, если взяли пробу перед поединком? Почему позволили мне выйти на ринг и победить, если я мошенник?
Это очередная атака определённых людей на меня. Но никакое оружие против меня не поможет. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать", — сказал Гарсия на видео, опубликованном в социальных сетях.
Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.
Популярное сейчас
- Врагу удалось закрепиться в Очеретино в Донецкой области, ВСУ ввели резервы
- Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
- Российская армия за сутки потеряла более тысячи солдат - Генштаб ВСУ
- Энтони Джошуа отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО