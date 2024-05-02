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Райан Гарсия высказался о его положительном допинг-тесте

Бокс

Боксер отрицает обвинения в свой адрес

Райан Гарсия высказался о его положительном допинг-тесте

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер Райан Гарсия высказался по поводу информации о том, что он сдал положительный допинг-тест перед поединком с Девином Хейни.

"Все знают, что я не жульничаю. Почему они не рассказали об этом раньше, если взяли пробу перед поединком? Почему позволили мне выйти на ринг и победить, если я мошенник?

Это очередная атака определённых людей на меня. Но никакое оружие против меня не поможет. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать", — сказал Гарсия на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.

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