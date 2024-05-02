  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хэйни: Гарсия должен извиниться перед фанатами, он всё ещё думает, что это шутка
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэйни: Гарсия должен извиниться перед фанатами, он всё ещё думает, что это шутка

Бокс

Боксер высказался о положительной допинг-пробе Райана

Хэйни: Гарсия должен извиниться перед фанатами, он всё ещё думает, что это шутка

Фото: Інстаграм

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни высказался по поводу информации о том, что популярный боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед поединком с ним.

"Мы узнали об этой ситуации не так давно, и очень жаль, что Райан обманул и проявил неуважение к болельщикам и боксу, проведя грязный бой и показав положительный результат не один, а два раза.

Райан должен извиниться перед фанатами, и, судя по его недавнему твиту, он всё ещё думает, что это шутка. Мы ставим свои жизни на кон, чтобы развлекать людей. Вы не играете в бокс. Это выставляет бой в совершенно ином свете. Люди умирают в этом спорте. Это не шутка", — приводит слова Хейни ESPN.

Напомним, поединок между боксёрами состоялся 21 апреля и завершился победой Гарсии решением судей.

По теме
yellow-arrow
Промоутерская компания Райана Гарсии отреагировала на позитивный допинг-тест боксёра
yellow-arrow
Райан Гарсия высказался о его положительном допинг-тесте
yellow-arrow
Райан Гарсия сдал положительный допинг-тест перед боем с Девином Хейни
Девин Хэйни
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости