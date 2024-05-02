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Промоутерская компания Райана Гарсии отреагировала на позитивный допинг-тест боксёра
В команде изучают, как препараты могли попасть в организм боксера
Промоутерская компания Golden Boy Promotions, главой которой является Оскар де ла Хойя, выступила с заявлением по поводу допинг-теста американского полусредневеса Райана Гарсии (24-1, 20 KO) перед боем с Девином Хейни.
Напомним, ранее стало известно, что Гарсия сдал положительный тест на остарин. Тест Гарсии также показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа.
"Мы работаем с командой Гарсии, чтобы выяснить, каким образом было сделано это заключение. Райан неоднократно заявлял, что отрицает намеренное использование запрещённых веществ, и мы ему верим", — приводит заявление Golden Boy Promotions издание ESPN.
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