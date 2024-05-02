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Райан Гарсия: Не собираюсь с Хэйни проводить реванш

Бокс

Боксер уверен, что честно одолел соперника

Райан Гарсия: Не собираюсь с Хэйни проводить реванш

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал о том, что он не собирается давать реванш Девину Хейни.

"Нет, я не собираюсь с ним проводить реванш. Я победил его легко, честно и справедливо. Будь я проклят, если дам ему реванш", — написал Гарсия в социальных сетях.

Напомним, сегодня стало известно, что Гарсия сдал положительный тест на остарин. Американец сдавал анализы до и после поединка с Дейвином Хейни.

Тест Гарсии также показал положительный результат на метаболит нандролона, но этот результат не подтверждён до проведения дальнейшего лабораторного анализа

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