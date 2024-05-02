Красюк: Давайте все вместе помолимся за Фьюри

Промоутер Александр Красюк (K2 Promotions) в интервью SkySports предложил помолиться за чемпиона WBC в хэвивейте британца Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что бой с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО) состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

"Надеюсь, на этот раз он будет в шлеме. Надеюсь, на этот раз он не повредит себе бровь или что-нибудь ещё. Надеюсь, на этот раз бой состоится, а не будет повторения февральской истории или декабрьской. Ведь это — бой всей его жизни. Ведь этот бой ждёт весь мир. Давайте все вместе помолимся за Фьюри — за то, чтобы на этот раз он наконец-то вышел в ринг."

"Если один боец бьёт второго ниже ватерлинии, то пострадавшему всегда больно. Это нормально. Именно это и произошло в бою Усика против Дюбуа. Дело не в Усике. Любому мужику больно, когда его бьют ниже пояса. Именно по этой причине эти удары запрещены. Именно поэтому за ними всегда строго следит рефери. Как вообще Усика можно называть плаксой? Он завоевал свой первый чемпионский титул в Польше. Он не провёл в домашних стенах ни одной защиты. Он всегда дрался с претендентами на выезде. И всегда уничтожал их на чужой территории".

"Усик уже несколько лет пытается вытащить Фьюри на бой. Тайсон четырежду кряду срывал этот поединок. В том числе и дважды за последние 6 месяцев. Усик точно не плакса. Усик — здоровяк, который ждёт возможности наконец-то выйти на ринг. Для него это будет словно праздник. Секретное оружие Усика? Вся фишка в том, что никакого секрета здесь нет. Его сила в его разуме, в его сердце, в его опыте и в бойцовских скиллах. Главное отличие между ним и Фьюри — это дисциплинированность. Именно это и делает его великим. Именно это его самое главное оружие».