Сауль Альварес оказался легче Хайме Мунгии

3 мая состоялась церемония официального взвешивания к поединку между популярным мексиканским атлетом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и его соотечественником экс-чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.

Вес Альвареса составил 75,6 кг, а Мунгии — 75,9 кг.

Поединок между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией состоится 5 мая.

Последний раз мексиканец выходил на ринг 30 сентября 2023 года. Его оппонентом был Джермелл Чарло, которого он победил единогласным решением судей.