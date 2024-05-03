Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль Альварес оказался легче Хайме Мунгии
Оба боксера вложились в вес
фото - boxingscene.com
3 мая состоялась церемония официального взвешивания к поединку между популярным мексиканским атлетом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и его соотечественником экс-чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.
Вес Альвареса составил 75,6 кг, а Мунгии — 75,9 кг.
Поединок между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией состоится 5 мая.
Последний раз мексиканец выходил на ринг 30 сентября 2023 года. Его оппонентом был Джермелл Чарло, которого он победил единогласным решением судей.
Популярное сейчас
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Павлюк: Россия имеет план захвата Харькова и Сум
- Шакур Стивенсон назвал причину поражения Девина Хейни в бою с Райаном Гарсией
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО