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Сауль Альварес оказался легче Хайме Мунгии

Бокс

Оба боксера вложились в вес

Сауль Альварес оказался легче Хайме Мунгии

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

3 мая состоялась церемония официального взвешивания к поединку между популярным мексиканским атлетом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и его соотечественником экс-чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.

Вес Альвареса составил 75,6 кг, а Мунгии — 75,9 кг.

Поединок между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией состоится 5 мая.

Последний раз мексиканец выходил на ринг 30 сентября 2023 года. Его оппонентом был Джермелл Чарло, которого он победил единогласным решением судей.

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Сауль Альварес
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