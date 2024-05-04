Усик-Фьюри: Американец Уайлдер рассказал, чей стиль для него проще

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-3-1; 41 КО) рассказал, чей стиль в паре Усик-Фьюри по его мнению проще. Слова боксера цитирует talksport.com:

"Думаю, что среди этих двух более легкий вечер для меня был бы против Александра Усика. Вы видели его стиль? Стили делают бои. Думаю, что с ним мне было бы полегче.

Мы никогда не сражались и не знаем друг друга. Мы с Фьюри встречались в ринге много раз, потому очень хорошо изучили друг друга. У нас каждый бой все получался иначе. Когда сражаешься с кем-то новым, то не знаешь, какие сюрпризы тебя ждут" – сказал Уайлдер.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.