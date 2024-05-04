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Камбосос – о бое с Ломаченко: Впереди настоящая война. Фото

Бокс
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Увидим, кто выиграет сражение

Камбосос – о бое с Ломаченко: Впереди настоящая война. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-2; 10 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Боксер буквально считает дни до поединка против украинца, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Соответствующий пост Камбосос разместил на своей официальной странице в Твиттере:

"8 дней. Впереди настоящее сражение. Война готова. Поехали" – написал Джордж.

Камбосос – о бое с Ломаченко: Впереди настоящая война. Фото - изображение 1

Напомним, что поединок Ломаченко-Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия).

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