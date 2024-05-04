Промоутер Фьюри – о тактике на бой против Усика: Тайсон очень умен, он победит

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о тактике своего подопечного на бой против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Не стоит придавать большого значения бою против Нганну. Там Тайсон боксировал с травмой. Там было не самое лучшее его выступление, но во всех других боях он боксировал гораздо лучше.

Несколько лет назад, когда он сражался с Кличко, это был чистый бокс. Тайсон вышел и преподал ему урок бокса на его второй родине. После второго боя с Уайлдером он изменил свой стиль, теперь он идет вперед и наносит удары. Он показал, что является хорошим панчером.

Я думаю, именно это произойдет с Усиком. Он победит его в его же игре. Потому что он очень, очень умен" – сказал специалист.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.